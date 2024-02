Trost und Hilfe im Angebot Sie schauen im Karneval ganz genau hin

Der Straßenkarneval steht vor der Tür. Viele Kinder und Jugendliche feiern mit, überschätzen dabei aber oft ihre Grenzen an der Flasche und schlagen nicht selten über die Stränge. Während alle anderen ausgelassen feiern, werden auch in diesem Jahr wieder mehrere Pädagoginnen und Pädagogen aus der Kinder- und Jugendförderung der Stadt in neongelben Westen den Erkrather Karnevalszug am 3. Februar (Start um 14.11 Uhr ab Gerberplatz) begleiten und schauen, wo vielleicht eine helfende Hand oder tröstende Worte gebraucht werden könnten.