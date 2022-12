Umwelt in Erkrath Kostentreiber Strom und Gas: So lässt sich Energie einsparen

Der Energieexperte Thomas Bertram von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen berät interessierte Bürgerinnen und Bürger über wichtige und vielen unbekannte Details beim Erzeugen, Nutzen und Sparen von Energie. Die nächste kostenlose Beratungsmöglichkeit am Telefon findet am Mittwoch, den 14. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt. Thomas Bertram steht dabei den Anrufenden für alle Fragen rund um das Thema „Energie“ sowie die klimafreundliche Haussanierung zur Verfügung. Damit er sich auf die jeweiligen Fragen konzentrieren und gegebenenfalls vorbereiten kann, sollten vorab Beratungstermine reserviert werden. Terminwünsche für die kostenlose Energieberatung und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt die Klimaschutzmanagerin der Stadt Erkrath telefonisch unter 0211 24076114 sowie per Mail an lena.bruemmer@erkrath.de entgegen.