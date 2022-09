Alter in Erkrath : Caritas: Hier gibt es Hilfe für die Balance und die Gelenke

Erkrath Die Begegnungsstätte Gerberstraße lässt niemanden lange sitzen. Bei „Tag der offenen Tür“ zeigen die Instruktoren der Bewegungsangebote, was sie können.

Einmal im Jahr findet in der Begegnungsstätte Gerberstraße ein „Tag der offenen Tür“ statt. Dann können neue Interessenten an Gruppenangeboten teilnehmen. „Diesmal haben wir das Motto ‚Komm beweg dich mit uns‘ gewählt,“ so Monika Thöne, Leiterin der von der Caritas getragenen Begegnungsstätte.

Eine Dame war extra gekommen, um zu testen, ob dieses Angebot für sie infrage kommt. Es hat sie überzeugt. Anita Hungele von der Begegnungsstätte versuchte unterdessen, die meist weiblichen Gäste nach Kursende zu überreden, eine Runde mit dem „E-rath-Tandem“ zu drehen, das vor der Begegnungsstätte parkte. „Wir haben das elektrisch betriebene Tandem, bei dem man nebeneinandersitzt und sich beim Fahren prima unterhalten kann, im letzten Jahr angeschafft“, erzählt Hungele, die eine Runde gemeinsam mit Ulla Böckling drehte. Einen Helm zu tragen, ist dabei Pflicht. „Ach, das macht meinen Haaren nichts,“ so die unternehmungslustige Dame. Interessenten können das E-Tandem bei Anita Hungele buchen (Tel. 0211-24 36 53) oder im Haus Bavier (0211-240 52 90, AP: Silvia Uslayo). Dort steht das Gefährt verschlossen in der Garage. „Wir haben Ältere, bewegungseingeschränkte Menschen oder solche mit demenziellen Veränderungen im Blick gehabt bei der Anschaffung. Denn durch den Elektroantrieb kann es auch die Begleitperson allein bewegen“, so Gabriela Wolpers von der Caritas Fachstelle Demenz, die in der Gerberstraße ihre Basis hat. Sie machte Besucher des „Tags der offenen Tür“ auch auf das Angebot von Nadja aufmerksam, einer Gruppe, bei der „Menschen mit Vergesslichkeit“, wie sie Menschen mit Demenz nennt, zusammen mit ihrer Begleitung Sport treiben können. Für alle Besucher stand, passend zum Thema ein großer Korb mit Obst bereit, an dem sich alle bedienen durften, die das reichhaltige Angebot der Begegnungsstätte kennenlernen wollten, siehe dazu www.caritas-mettmann.de