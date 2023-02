Frühlingsputz in Erkrath Unterfeldhaus lässt sich den Dreck-Weg-Tag nicht verhageln

Vielleicht lag es am verflixten 13. Jahr: Erstmals spielte das Wetter nicht so richtig mit beim Dreck-weg-Tag des Bürgervereins Unterfeldhaus Aktiv. Zwar hielten die tiefgrauen Wolken am Samstagvormittag noch eine ganze Weile dicht. So konnten sich zahlreiche freiwillige Helfer, ausgestattet mit Säcken und Greifzangen, am Neuenhausplatz – und teilweise in den von ihnen selbst ausgewählten Straßen – zum Frühjahrsputz auf den Weg machen. Doch dann meldete sich der große Regen und forderte sein Recht.