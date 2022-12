Ausgezeichnete Erkrather Heimatpreis für Backhaus-Paten

Käme wirklich einmal ein Blackout, ein flächendeckender, länger anhaltender Stromausfall – Brot backen könnten sie dann noch in Hochdahl. Das ist auch Rudolf Becker und Renate Ehlich zu verdanken. Die beiden kümmern sich um den Erhalt des dortigen historischen Backhauses Schink am Neanderweg, pflegen die Tradition des Teigansetzens und Brotbackens mit Hingabe und vermitteln das alles an Schülergruppen, Besucher der Volkshochschule und weitere interessierte Bürger.