Feuerwehr im Einsatz Heftiger Unfall auf Parkdeck in Alt-Erkrath

Am Freitag war die Feuerwehr innerhalb von sechs Minuten gleich zu zwei Einsätzen in Alt-Erkrath alarmiert worden. Zunächst rief die Kreisleitstelle des Kreises Mettmann das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Wache und einen Rettungswagen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten zur Gerberstraße. Kurz darauf ertönte erneut der Alarmgong in der Feuer- und Rettungswache und weitere sechs Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wachabteilung missten mit dem Einsatzstichwort „Öleinsatz“ zum Rathelbecker Weg ausrücken, unterstützt von Ehrenamtlichen des Löschzugs Alt-Erkrath. An der Gerberstraße hatte auf dem Parkdeck des Bavier-Centers ein Autofahrer aus ungeklärten Umständen mehrere Pkw ineinandergeschoben und eine Stromleitung beschädigt. Der Unfallverursacher wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Einsatzkräfte sperrten die defekte Stromleitung und kontrollierten einen beschädigten Pkw mit Gasantrieb. Im Bereich einer Baustelle am Rathelbecker Weg war es vermutlich durch den starken Regen zu Abwaschungen von Schmierstoffen an einem Baugerät gekommen. Dadurch entstanden auf dem abfließenden Regenwasser die typischen schillernden, Ölfilmschlieren. Da diese in die Kanalisation liefen, wurden umgehend zwei Kanaleinläufe mit Dichtblasen durch die Feuerwehr verschlossen und das Abpumpen des gestauten Regenwassers vorbereitet. Diese Maßnahme war jedoch nicht erforderlich, da der mitalarmierte Kanalmeister der Abwasserbetriebe der Stadt umgehend die Kläranlage informierte und diese über den Havarieplan den Einlauf der geringen Ölmengen freigegeben hatte. Straße und Teile des Baugeräts wurden mit Bindemittel gereinigt.