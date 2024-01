Erkrath Haus Bavier hat eine neue Leiterin

Der bisherige Leiter von Haus Bavier, Philipp Kohn, hat die Einrichtung seit September 2018 mit großem Engagement geführt. Die bevorstehende Veränderung markiert für ihn eine persönliche Neuausrichtung, informiert die Diakonie in einer Mitteilung. Für Sabine Köhler sei die Übernahme der Leitung in Erkrath eine zusätzliche Herausforderung, da sie bereits erfolgreich die Leitung der Altenhilfeeinrichtung Haus Wichern in Ratingen innehat.