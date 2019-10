Erkrath : Erkrath hat jetzt einen Co-Working-Space

Workplace-Geschäftsführerin Petra Dalhoff ist selbst mit ihrer Kanzlei von Düsseldorf nach Erkrath gezogen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath In Unterfeldhaus stehen nun auch Arbeitsbereiche zur Verfügung, die man stundenweise mieten kann.

Rund ein Jahr lang wurde im ersten Stockwerk der ehemaligen Druckerei Westphal an der Gutenbergstraße in Unterfeldhaus umgebaut, renoviert sowie für eine eine schicke und moderne Einrichtung, physisch und digital, gesorgt. Seit Anfang September hat Geschäftsführerin Petra Dalhoff mit dem „Workplace DUS Kontor“ ein zweites Standbein aufgebaut. Im Hauptberuf ist sie Rechtsanwältin

„Das Gebäude gehört einem Klienten meiner früheren Kanzlei in Düsseldorf. Er hat rund ein Jahr versucht, mich in meiner Idee zu bestärken und in einer Immobilie Arbeitsplätze für Startups oder Firmen anzubieten, deren eigene Räume umgebaut oder renoviert werden.“

Info Platz für Konferenzen und eine Küche Auf 380 Quadratmetern stehen neben unterschiedlich großen Büroräumen ein Medienraum für Telefon- und Videokonferenzen, zwei Konferenzräume, eine voll ausgestattete Küche, die zum Treffen und Netzwerken einladen soll, sowie demnächst noch eine Kaffeeecke im Foyer zur Verfügung. Ausbaureserve ist ebenfalls vorhanden – eine Empore, die sich zur Lagerhalle öffnet. Weitere Informationen unter www.kontor-dus.de.

Zunächst habe sie dafür in Düsseldorf gesucht. Doch aus mehreren Gründen sei sie froh, ihre Geschäftsidee nun im rund 18 Kilometer entfernten Erkrath umgesetzt zu haben. „Die Anbindung an die umliegenden Großstädte durch die Autobahn ist perfekt. Meine Mieter müssen sich um die Parkplatzsuche keinerlei Gedanken machen. Außerdem ist das Umfeld hier ruhig und grün, da macht die Arbeit gleich noch mal so viel Spaß“, so Dahlhoff, die mit ihrer Kanzlei für Arbeitsrecht, in der sie mittelständische Arbeitgeber vertritt, zwei Räumen der 380 Quadratmeter großen Büroetage belegt.

Mit ihr ist Wirtschaftsjuristin Madleine Klemmer hiergezogen und ähnlich begeistert von den Möglichkeiten, die sich dem Duo bieten. Neben der längerfristigen Vermietung (mindestens einen Monat Laufzeit) stehen auch zwölf Arbeitsplätze zu Verfügung, die man stundenweise mieten kann. Ideal für Geschäftsleute, die Termine in einer nahe gelegenen Firma haben und vorher oder nachher noch arbeiten wollen. Nur seinen Laptop muss man dabei haben, freies und schnelles W-LAN sowie die Benutzung von Hardware wie Drucker oder Kopierer sind in der Mietpauschale inbegriffen.

„Wir wollen uns schnell ein Netzwerk in Erkrath aufbauen, denn wir bieten regelmäßig auch Vorträge und Schulungen zu Wirtschafts- und Rechtsthemen an“, berichtet Petra Dahlhoff. In diesem Feld sei sie schon früher tätig gewesen.

Bereits zwei Firmen sind zur Untermiete in das völlig umgekrempelte Gebäude gezogen: eine Pharmafirma mit sechs Mitarbeitern, die in der angrenzenden Halle auch Lagerfläche angemietet hat, sowie ein Software-Startup, das mit drei Mitarbeitern aus den „heimischen vier Wänden“ in ihre ersten „richtigen“ Büroräume gezogen ist. Alle Mieter können außer den eigentlichen Büro- noch zwei Konferenzräume nutzen. Einer hat Kapazität für bis zu dreißig und der kleinere für sechs Personen.

„Wir kümmern uns um ein Catering, wenn es gewünscht ist. Da arbeiten wir bereits erfolgreich mit einem örtlichen Partyservice zusammen“, benennt Petra Dahlhoff einen weiteren Baustein. Der umfasst auch das Coaching für Firmengründer durch ein Berater-Team zu Themen wie Steuerfragen, Vertragsrecht, aber auch Marketing und Vertrieb. Nächste Veranstaltung ist ein so genannter „Start-up-Talk“ am 7. November um 18 Uhr im „Workplace DUS Kontor“ in der Gutenbergstraße 5 in Unterfeldhaus.