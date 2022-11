Justiz im Kreis Mettmann Panzerfaust-Räuber sucht die Freiheit

Das Dilemma: Der Gutachter kann nur das beurteilen, was er gesagt bekommt. Er darf nicht von den kriminellen Taten auf die Persönlichkeit schließen. Ob es in den fünf Jahren zwischen dem letzten Geldtransporter-Raub und dem Überfall auf den 82-Jährigen weitere Taten gab, die unentdeckt geblieben sind? Man weiß es nicht. Deshalb bleibt die sprichwörtliche Weste rein – und Joachim R. ohne kriminellen Hang. Aus psychiatrischer Sicht lässt sich eine Sicherungsverwahrung nicht begründen. Ob sich das Gericht dieser Einschätzung anschließen wird, bleibt abzuwarten. Am 1. Dezember wird nun am Hagener Landgericht erneut verhandelt, die Kammer hat bis Mitte Januar sieben Verhandlungstage festgesetzt.