Aktivitäten im Stadtteil Händler laden zu Sommerfest auf dem Hochdahler Markt ein

Am kommenden ersten Wochenende im September veranstaltet die Werbegemeinschaft Hochdahler Markt wieder ein großes Sommerfest am Hochdahler Markt. Die Tore öffnen sich am Freitag, 1. September, um 18 Uhr. Richtig losgehen soll es ab 20 Uhr mit einem Konzert der Band „Triple Sec“, kündigen die Händler an. Am Samstag, 2. September, soll es ab 11 Uhr weitergehen.