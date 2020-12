Gastwirtin rechnet kaum mit Öffnung ab 11. Januar : „Allen hat es immer geschmeckt“

Claudia Gruner ist seit März 2019 Pächterin der Gaststätte „Im kühlen Grunde“. Die Kölnerin fühlte sich im Düsseltal vom ersten Moment an wohl. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ein Jahr hatten sie geöffnet, alles frisch, super Service – dann kam Corona. Claudia Gruner und Rüdiger Mittermayer führen das Gasthaus „Im kühlen Grund“, das derzeit zum zweiten Mal in 2020 schließen musste. Aufgeben kommt für die beiden aber nicht in Frage, und das, obwohl sich für sie weder Liefern noch Abholen lohnt.

Claudia Gruner (54), gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Rüdiger Mittermayer Pächterin des Gasthauses „Im kühlen Grund“: „Der Sommer war großartig. Dank des tollen Wetters und den lieben Menschen aus Gruiten, Erkrath und Umgebung, die zu uns kamen, haben wir uns wirklich gut erholen können. Denn die sieben Wochen Schließung im ersten Lockdown im Frühjahr waren natürlich hart. Unser Gasthaus ,Im kühlen Grund’ haben wir erst am 16. März 2019 eröffnet. Noch nicht einmal ein Jahr hatten wir geöffnet, und es lief wirklich sehr gut: Allen hat es geschmeckt, alle haben gemerkt, dass bei uns immer alles frisch ist und dann auch noch der Service stimmt. Doch dann mussten wir schon wieder schließen.

Wir hatten uns das so schön ausgemalt, mein Partner, der auch Koch ist, und ich. Wir arbeiten beide unser Leben lang schon in der Gastronomie, hatten aber nie ein eigenes Restaurant. Nun haben wir dieses wunderschöne Gasthaus gefunden, uns gegenüber weiteren Bewerbern durchgesetzt, wohnen ja auch hier direkt und wollten diese Idylle hier im Düsseltal mit unserem gemütlichen Restaurant bis zur Rente genießen. Dann kam die Schließung, überhaupt die ganze Pandemie; etwas Vergleichbares haben wir in unserem Berufsleben noch nie erlebt.