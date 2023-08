Bauvorhaben in Erkrath Gymnasium wird ab Sommer 2024 gebaut

Die Vorbereitungen für den Neubau der Dreifeld-Sporthalle und des dazugehörigen Gymnasiums am Neandertal in Alt-Erkrath liegen laut Stadt in den letzten Zügen. Mit dem Bau der Sporthalle am gleichen Standort soll Anfang 2024 begonnen werden, der Baubeginn für das neue Schulgebäude auf einem Teilstück der benachbarten Ackerfläche im Nord-Osten des Bestandsgrundstücks ist für Sommer 2024 vorgesehen.