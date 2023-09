Über Grenzen hinweg 31 Franzosen entdecken Erkrath

Erkrath · Aktuell ist eine Delegation Jugendlicher zu Gast am Gymnasium in Hochdahl. Was due Jugendlichen alles vorhaben und warum der Austausch so wichtig ist.

14.09.2023, 16:00 Uhr

Gleich zwei Gruppen französischer Austauschgäste gibt es derzeit am Gymnasium Hochdahl. Foto: Stadt Erkrath

Seit fast 50 Jahren gibt es einen Austausch zwischen Erkrather Schülern und Jugendlichen aus Frankreich. Unter dem Motto „L’échange – ça change“ (deutsch: Austausch verändert) besuchen auch in diesem Schuljahr wieder Gastschülerinnen und Gastschüler aus Frankreich das Gymnasium Hochdahl. Bürgermeister Christoph Schultz und Schulleiterin Alexandra Flaig hießen gemeinsam mit den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern die insgesamt 31 französische Jugendliche sowie sechs begleitende Lehrkräfte willkommen. Neben einer Partnerschule aus der Stadt Villeparisis entsandte auch erstmals nach der Corona-Pandemie wieder eine Schule aus der Gemeinde Saint Chéron eine Delegation nach Erkrath und führt somit die 49-jährige Geschichte des Austauschprogrammes fort. Noch bis zum 18. September werden die französischen Gäste nun bei Austauschfamilien leben, gemeinsam mit ihren „Correspondantes“ den Unterricht des Gymnasiums besuchen und darüber hinaus zahlreiche Ausflüge in die Region unternehmen. Unter anderem stehen ein Besuch im Neanderthal Museum sowie Ausflüge nach Düsseldorf und Köln auf dem Programm. Höhepunkt des einwöchigen Austausches soll eine gemeinsame Sportveranstaltung sein, für die die Gruppen bereits im Vorfeld trainiert haben. Natürlich bleibt auch genug Zeit für gegenseitiges Kennenlernen und interkulturelles Miteinander. Bürgermeister Christoph Schultz bedankte sich sowohl bei den Organisatoren auf beiden Seiten für ihr Engagement, als auch bei den versammelten Jugendlichen für die Teilnahme: „Eure Bereitschaft, über Grenzen hinweg zu lernen, die Lebensweise eurer Austauschfamilien kennenzulernen und völkerübergreifende Freundschaften zu schließen ist eine wunderbare Möglichkeit, europäische Werte aktiv zu leben, den Kontakt zwischen unseren Ländern zu festigen und dadurch auch in Zukunft Frieden, Freiheit und Sicherheit in Europa zu erhalten.“ Übrigens: Der Gegenbesuch in Frankreich ist für das Frühjahr 2024 geplant.

(RP/am)