Neues Angebot in Erkrath In den Ferien Erste Hilfe lernen

Das Angebot findet vom 26. bis 30. Juni jeweils von 9 bis 13 Uhr in der Johanniter-Begegnungsstätte in Hochdahl statt und wird von Seniorinnen und Senioren der Einrichtung begleitet. Eingeübt und vermittelt werden dabei nicht nur die Grundlagen der Ersten Hilfe in Notsituationen des kindlichen Alltages, sondern auch Selbstverteidigungstechniken sowie Methoden zur Gefahrenvermeidung. Darüber hinaus steht für die großen und kleinen Teilnehmer ein Ausflug zur Feuerwehr Erkrath auf dem Programm, bei dem unter anderem auch effektive Möglichkeiten einer sicheren Brandbekämpfung vermittelt werden. Die Teilnahme an diesem Freizeitspaßangebot kostet 35 Euro. Die Begleitung durch Großeltern ist nach vorheriger Anmeldung kostenfrei. Anders als im Freizeitspaßprogramm beschrieben, kann an dem Kursus auch in gewohnter Alltagskleidung – also ohne Stiefel und lange Hose – teilgenommen werden. Interessierte melden sich per E-Mail an die Adresse freizeitspass@erkrath.de mit dem Betreff „SOS“ sowie über das Online-Formular auf der städtischen Internetseite unter www.erkrath.de/freizeitspass an.