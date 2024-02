Betreuung in Erkrath Grünes Licht für Erhöhung der Kita-Beiträge

Debatten in der Politik können kontrovers und bisweilen hitzig geführt werden – besonders, wenn es um Erhebung von Beiträgen geht, die eine breite Bevölkerungsgruppe betreffen. Dass das aber auch anders geht, zeigten die Vertreter der verschiedenen Fraktionen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, als es um die Erhöhung der Beiträge für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten ging.