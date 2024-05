Konflikt in Erkrath Grüne wollen Änderung der Gebühren für Unterkünfte

Das in der jüngsten Ratssitzung von einem Bürger angesprochene Beispiel einer Familie (RP berichtete), die in der Unterkunft nun etwa 2400 Euro für zwei Erwachsene und sechs Kinder zahlen muss, mache deutlich, wie unangemessen, unfair und integrationsfeindlich die neue Regelung sei, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. „Uns haben inzwischen auch weitere Betreuerinnen und Betreuer auf ähnliche Fälle aufmerksam gemacht. Betroffen sind nicht nur Geflüchtete, sondern auch deutsche Wohnungslose mit kleinen Renten“, informiert Grünen-Fraktionschef Peter Knitsch.