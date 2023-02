Ärger in Unterfeldhaus Grüne wollen auf Erhalt der Brücke Thieleshof drängen

Das aber wollen zahlreiche Radfahrer und Fußgänger aus Unterfeldhaus nicht, haben die Grünen erfahren. Der naturnahe Weg am Eselsbach habe dort nicht nur einen hohen Freizeitwert, er werde auch von vielen Fahrradpendlern in Richtung Unterbacher See und Düsseldorf genutzt. „Die Argumente der zahlreichen Bürgerinnen und Bürger haben uns überzeugt. Wir unterstützen den Wunsch nach einer neuen Brücke, so dass Spaziergänger und Fahrradfahrer sich weiterhin an der Natur erfreuen können,“ so Barbara Geiss-Kuchenbecker, Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen.