Stadtentwicklung CDU: Noch alles offen bei Freifläche in Erkrath Nord

Erkrath · An der Autobahnbrücke in Erkrath Nord soll Plänen der Stadtverwaltung zufolge nicht nur ein neues Gymnasium, sondern auch Wohnbebauung entstehen. Die Grünen sind schon mal dagegen, die CDU will gemischte Bauten.

18.04.2023, 00:00 Uhr

Auf dieser Ackerfläche in Nord sollen ein neues Gymnasium und Wohnungsbau entstehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nachdem die Grünen, die gegen eine Bebauung der Freifläche in Erkrath Nord sind, bereits zur Bürgerversammlung getrommelt haben, beschwichtigt die CDU: Die Verwaltung habe noch gar keine konkreten Pläne vorgestellt und das Thema sei auch noch nicht auf der Tagesordnung des Stadtrats, informiert Fraktionsmitglied Marc Hildebrand.