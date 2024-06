Grünes Erkrath Bei Bäumen wird genau hingeschaut

Bäume produzieren lebenswichtigen Sauerstoff. Sie zerlegen den aus der Umwelt aufgenommenen Kohlenstoff (den Menschen überreichlich produzieren) via Photosynthese in seine Bestandteile und verwandeln ihn in Holz. Nebenprodukt ist der Sauerstoff. Bäume spenden Schatten, sind Lebensraum für Tiere, filtern Staub aus der Luft, bremsen den Klimawandel. Es lohnt sich also, pfleglich mit Bäumen umzugehen und für jeden gefällten mindestens einen neuen anzupflanzen. Darauf pochten die Grünen jetzt im Umweltausschuss.