Wichtiger Schritt für Hochdahl Grüne begrüßen Sammelklage zu Fernwärmepreisen

„Die hohen Rechnungen mit Nachzahlungen von zum Teil mehreren tausend Euro lösen bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern verständliche Ängste aus und stellen sie vor erhebliche finanzielle Probleme. Wir freuen uns deshalb, dass die Preisgestaltung von Eon nun endlich gerichtlich überprüft wird“, so Grünen-Sprecher Peter Knitsch in einer Mitteilung. An Fernwärme angeschlossene Haushalte könnten sich demnächst durch Eintragung in ein Register beim Bundesamt für Justiz (BfJ) an der Klage beteiligen, ohne dass dabei Kosten für sie entstünden. Die Erkrather Grünen wollen dazu kurzfristig unter anderem bei Informationsständen eine Beratung anbieten.