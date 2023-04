Zeltstadt auf dem Gerberplatz Großer Zulauf beim Alt-Erkrather Handwerkermarkt

An den Ständen gab es Informationen und Neuheiten rund um Haus und Garten und auf der Bühne stellten sich die Betriebe mit ihren jeweils spezifischen Themen vor. So zeigte die Metzgerei Hanten, wie eine Rinderhälfte fachgerecht zerlegt wird, und von Dachdeckermeister Olaf Grau gab es Tipps für das Anlegen eines klima- und insektenfreundlichen Gründachs. Die Besucher erfuhren allerhand Wissenswertes von den Firmeninhabern im Interview mit Moderator Jan Schmidt. Sich selbst einmal als Nachwuchshandwerker versuchen konnten sich die Gäste bei den Schreinern Frank und Niklas Nicolay, die ihren Betrieb in Alt-Erkrath haben. Unter Anleitung und mit Schutzbrille galt es, ein Holzstück in ein Frühstücksbrettchen-Unikat zu verwandeln. Großen Zuspruch erfuhr auch die Aktionsfläche mitten auf dem Platz. Hier hatte die Firma „Gartenzeit“ Sand aufgekippt und einen Midi-Bagger bereitgestellt. Eltern nahmen ihre Kinder auf den Schoß und erfuhren von den Gartenbauern, welche Hebel bedient werden müssen, um die Schaufel abzusenken, nach vorne zu schwenken, Sand aufzubaggern und wieder abzukippen. Auch der Schirmherr der Veranstaltung, der Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener, versuchte sich als Baggerführer. Zuvor hatte Wiener in einer kurzen Ansprache die Bedeutung des Handwerks als Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber hervorgehoben und betont: „Ohne das Handwerk wird die Energiewende nicht gelingen.“ Er warb wie zuvor Bürgermeister Christoph Schultz und Stadtwerke-Chef Gregor Jeken für die Ausbildung in den zukunftsweisenden Gewerken.