Teilhabe sichern Mit dem Erkrath-Pass gratis ins Neanderbad abtauchen

Die Einführung des Erkrath-Passes war auf Antrag der Grünen vom Stadtrat beschlossen worden. Hintergrund: Wirtschaftlich schwächeren Mitbürgern soll es durch die Ermäßigungen ermöglicht werden, die Einrichtungen der Stadt zu nutzen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Insbesondere auch Kinder und Jugendliche aus diesen Familien sollen davon profitieren. Dem Ratsbeschluss war eine zähe Diskussion vorangegangen. CDU und FDP CDU und FDP stießen sich vor allem an den Kosten, die die Stadt etwa in Form des Einnahmenausfalls zu tragen hat.