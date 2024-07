Erkrath Wo es in den Ferien nicht langweilig wird

Bolzplatztour Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich reingehängt und viel für die Popularität dieser Sportart getan, auch wenn die Kicker am Ende gegen Spaniern rausgeflogen sind aus der Europameisterschaft. Nach der EM ist vor der Weltmeisterschaft und junge Talente können nicht früh genug damit anfangen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Hier setzt die Bolzplatztour des Fußball-Integrationsprojektes FC Parea Schimmelbusch als Teil des Spielesommers an. Fußballbegeisterte Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren können vom 10. Juli bis 21. August in einem Wettkampf gegeneinander antreten und sich bis ins Finale kicken. Start der Bolzplatztour ist am Mittwoch, 10. Juli um 17 Uhr am Bolzplatz Gretenberg (Affenkäfig) in der Sandheide. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen und mitmachen. Gekickt wird auch am 17. Juli auf dem Bolzplatz Falkenberg in Hochdahl, am 24. Juli auf dem Bolzplatz Kalkumer Feld in Alt-Erkrath, am 7. August auf dem Bolzplatz Adalbert-Stifter-Straße in Unterfeldhaus und am 14. August auf dem Bolzplatz Tannenstraße in Hochdahl. Finale ist am 21. August auf dem Sportplatz Rankestraße in Hochdahl.