Service für Erkrather Gratis-Beratung zu Energie und Finanzen

Erkraths Klimaschutzmanagement und die Verbraucherzentrale NRW bieten Erkrathern am kommenden Mittwoch, 14. August, von 15 bis 18 Uhr erneut kostenfreie Beratungstermine im Sockelgeschoss des Verwaltungsgebäudes Kaiserhof an der Bahnstraße in Alt-Erkrath an. Das Angebot umfasst neben der regelmäßigen Unterstützung bei Energie- und Umweltfragen auch wieder Beratungen zu Rechts- und Finanzthemen. Wer beispielsweise Unterstützung bei Kaufverträgen oder dem Online-Handel braucht oder Probleme und Unsicherheiten bei den Themen Werbung, Medien und Telekommunikation hat oder auch – passend zur Urlaubszeit – eine Reiserechtsberatung wünscht, kann sich an Elisabeth Schoemakers von der Verbraucherzentrale NRW wenden. Die Expertin gibt Verbrauchern eine kostenfreie Rechtsberatung bei Geld- und Kreditproblemen und steht auch bei vielen weiteren Fragen rund ums Verbraucherrecht zur Verfügung. Bei Fragen zu Energiethemen liefert Energieberaterin Isabelle Uebach Tipps und Hinweise für die erste eigene Solaranlage, hilft bei der Bewertung von Sanierungsangeboten oder stellt unterstützende Informationen zu Förderprojekten und Sparmaßnahmen im Alltag bereit. Auch für geplante energetische Umbaumaßnahmen ist sie laut Stadt die richtige Ansprechperson. Für die kostenlose Beratung ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich – bei Rechtsfragen telefonisch unter 02173 8492501 sowie per E-Mail an langenfeld@verbraucherzentrale.nrw direkt bei der Verbraucherzentrale. Bei Fragen zu Energiethemen melden Interessierte sich telefonisch unter 0211 2407-6803 oder per E-Mail an die Adresse klimaschutz@erkrath.de beim städtischen Klimaschutzmanagement an. Wer möchte, kann zusätzlich auch die kostenlosen Online-Angebote und Workshops der Verbraucherzentrale NRW wahrnehmen. Alle Angebote und Termine sind unter www.verbraucherzentrale.nrw/beratung-nrw zu finden.