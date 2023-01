Vereine in Erkrath Die Heimat ist noch lange nicht ausgeforscht

Im „Alten Kurhaus“ an der Bahnstraße gab es einmal eine Wasserheilanstalt und Erkrath war kurzzeitig ein Badeort, hat Horst-Ulrich Osmann herausgefunden. Nachzulesen ist das in den „Erkrather Geschichten“ des Geschichtsvereins, die in diesem Jahr in Buchform herausgeben werden.

Foto: Sabine Maguire (magu)