Erkrath: Gericht verhängt Haftstrafen für Tankstellenräuber

ERKRATH Bei ihrem Überfall ging schief, was nur schief gehen konnte. Jetzt mussten sich die fünf Täter in Wuppertal verantworten.

„Dilettantische Tatausführung“ – das waren die Schlüsselworte in den Plädoyers des Staatsanwalts, aber auch in denen der Anwälte selbst. Sogar in den Schlussworten der Angeklagten, die einen missglückten Tankstellenüberfall in Hochdahl auf dem Kerbholz hatten. Der Staatsanwalt bilanzierte sehr nüchtern, was dort passiert war: Teilweise aus Frust, teilweise im Marihuana-Rausch hatten sich vier Heranwachsende zusammengetan, um der Tankstelle, die sie teilweise von Aushilfstätigkeiten kannten, die Tageseinnahmen zu rauben. Dazu rüstete sie der Fünfte im Bunde mit Verkleidungen und Sturmhauben aus. Eine Schreckschusspistole fand sich bei einschlägig Bekannten am Hochdahler Weiher. So waren die Angeklagten im Dezember 2017 im Auto einer Mutter an der Tankstelle vorgefahren.

Einer bekam gleich kalte Füße und hielt sich im Hintergrund. Da waren’s nur noch drei, die den Tankstellenbesitzer mit erhobener Waffe am Einsteigen in sein Auto hinderten. Zu eilig wurde er nach Geld abgeklopft, sein Auto zügig durchsucht. Warum bei ihm ein großer Umschlag mit den Tageseinnahmen und von den Rücksitzen diverse Geldtaschen übersehen wurden, blieb rätselhaft. Das sei dilettantisch gewesen, da war man sich einig. So fielen den Räubern als Beute gerade mal 60 Euro und einiges an Münzgeld in die Hände. Dass die beiden ehemaligen Angestellten allein durch ihre Größenunterschiede für den wegen des Gelegenheitsjobs ja nicht unbekannten Tankstellenbesitzer erkennbar waren, war ein weiteres Manko in der Tatplanung. Hinzu kam noch ein Wettrennen mit leichtem Crash auf der Professor-Sudhoff-Straße. Das Kennzeichen war gut lesbar – kein Wunder, dass die Polizei blitzschnell das Auto fand und genauso schnell in der Folge alle fünf nun Angeklagten am Sammelpunkt in der Wohnung eines Täters festnahm. Die Verkleidungen fanden sich im Altkleidercontainer, die Waffe hatte man darauf vergessen.