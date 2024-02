Kultur in Erkrath „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“

Sporadisch erinnern sie sich noch an Szenen ihrer Ehe, an ihr buntes, erfülltes Leben. Glücksmomente und Verletzungen, Höhenflüge und Abgründe – alles ist ein Augenblick. Doch die beiden werden immer vergesslicher und werfen einander auch mal Dinge vor, die sie gar nicht miteinander erlebt haben. Was bleibt also von einem Leben zu zweit? Könnten diese zwei Alten nicht vielleicht noch einmal von vorne anfangen und sich verlieben, ganz so, als wären sie einander noch nie begegnet?