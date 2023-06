Glauibe in Erkrath Gemeinsam Gott suchen - im Kloster Wavreumont

Als Ergänzung der bisherigen Kurse ist ein Wochenende im Kloster Wavreumont in Belgien geplant. In der Zeit vom 25. bis 27. August ist das Gästehaus der Benediktiner für Gäste aus Deutschland reserviert. Das Kloster liegt abgelegen in den Ardennen etwa in der Mitte zwischen Malmedy und Stavelot. Bei Kurzvorträgen und Gesprächen, Gottesdiensten und Spaziergängen geht es ums Thema „Gemeinsam Gott suchen.“ Eingeladen sind alle, die sich mit anderen darüber austauschen wollen. Die Stille des Klosters, der Gesang der Mönche, die Begegnung mit Jung und Alt und das Kennenlernen fremder Menschen machen das Wochenende so wertvoll.