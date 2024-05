Religiöses Leben Gemeinden planen Tauffest im Neanderbad

Bei dem Tauffest können die Täuflinge selbst entscheiden, welche Form der Taufe am besten zu ihnen passt. Der Klassiker, so wie es sonst in der Kirche geschieht, ist das dreimalige Übergießen des Kopfes an einer Taufschale. Der Taufort Neanderbad eröffnet dagegen neue Möglichkeiten, etwa das Untertauchen im Schwimmbad geben oder das Übergießens mit Wasser am Becken – Ideen haben wir einige, für den Gottesdienst, die Taufen und das Drumherum, kündigen die Organisatorinnen an.