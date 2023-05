Energiewende Gemeinde ist Vorreiter beim Klimaschutz

Nach drei Jahren Corona-Pause hatte die Evangelische Kirchengemeinde Erkrath wieder zum Gemeindefest an der Bahnstraße eingeladen. In und um Kirche und Küsterhaus lockten ein musikalisches Programm, Besichtigungen des historischen Gebäudes, Kinderspiele und so viel Kaffee und Kuchen, wie man haben wollte. Das Fest war aber vor allem auch die symbolische Einweihung der neuen Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach, die die erste ihrer Art in der gesamten Landeskirche ist. Darauf sind Stadt und Gemeinde stolz. Bürgermeister Christoph Schultz wünschte sich, „dass unser Beispiel Schule macht“.