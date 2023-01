Karneval in Erkrath Gelungene Premiere des Prinzentreffens

Da im Rheinland jede Gemeinde und fast jeder Karnevalsverein ein eigenes Prinzenpaar hat, gehören interkommunale Treffen zur schönen Tradition. Auch die Erkrather Prinzenpaare sind seit 2016 gern gesehene Gäste bei Branchenpartys in der ganzen Region. Nun war das aktuelle Paar, Peter Arno I. und Hilde I., Gastgeber des allerersten Prinzentreffens in Erkrath. Mehr als 25 Abordnungen „aus ganz NRW“ hatten die Einladung angenommen, mit den Erkrathern in ihrer neuen guten Stube, dem Brauhaus am Bernsauplatz, die erste Party des Jahres zu feiern. Los ging es am Sonntag um 11.11 Uhr.