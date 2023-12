Alt-Erkrath Geldautomat an der Bahnstraße gesprengt

Folgerichtig alarmierten die Zeugen umgehend die Polizei, die unmittelbar eine Nahbereichsfahndung einleitete und das Fluchtfahrzeug zunächst an der Neanderstraße und später an einem Park&Ride-Parkplatz an der Bergischen Landstraße in Mettmann sichten konnte. Die Insassen flüchteten mit ihrem Audi mit hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn A3 in Richtung Arnheim und entkamen unerkannt.