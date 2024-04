Erkrath Verschiebung der Müllabfuhren macht Probleme

(RP) Dieser Service war nicht das Gelbe vom Ei: Wie die Stadt informiert, ist es bei der Verschiebung der Müllabfuhren um die Osterfeiertage in einigen Straßenzügen zu Problemen gekommen. So wurde der Verpackungsmüll in den Bezirken 6 und 7 nicht wie gewohnt einen Werktag später, sondern bereits einen Werktag vor der regulären Leerung eingesammelt. Dies hatte zur Folge, dass die Abfuhren von Donnerstag, 28. März, und Karfreitag, 29. März, jeweils einen Tag früher erfolgten.