Entsorgung in Erkrath Gelbe-Tonnen-Ärger reißt nicht ab

(hup) Immer noch berichten Bürger von sehr langen Wartezeiten bei Austausch/Bereitstellung von Gelben Tonnen im Stadtgebiet. Die meisten Reklamationen reichen zurück bis in den Januar. Entsprechend groß ist der Ärger bei jenen, deren Anliegen zwar vom neuen Dienstleister RMG längst als erfasst gemeldet, aber immer noch nicht abgearbeitet wurden. Das Verständnis für die Umstellungsschwierigkeiten ist bei den meisten aufgebraucht. Die Firma RMG meldetet zwischenzeitlich, vom Dualen Systemen als Auftraggeber fehlerhafte Kataster für die Auslieferung der Müllbehälter erhalten zu haben. Die haben im gesamten Kreisgebiet ein immenses Reklamationsaufkommen nach sich gezogen. Für mangelhaften Katasterunterlagen könne RMG jedoch nichts. Doch der Ärger bei den Betroffenen ist groß: „Es sind nunmehr fast drei Monate vergangen, ohne dass uns die zugesagte Gelbe Tonne zur Verfügung gestellt wurde. Fehler bei den Katasterunterlagen hin oder her, dies ist ein unzumutbar langer Zeitraum. In der nun beginnenden warmen Jahreszeit werden die Fliegen in Scharen um die gelben Säcke kreisen und somit auch Nachbarn und Passanten belästigen“, berichtet ein Erkrather.