Bauprojekt in Alt-Erkrath Wohnzimmer mit Park-Aussicht

Wohnen am Kröner Park in Alt-Erkrath war schon immer eine exklusive Angelegenheit. Auf dem 13.000 Quadratmeter umfassenden Anwesen hinter den dicken Mauern an der Düsseldorfer Straße stand zuletzt eine (2021 abgerissene) Privatvilla aus den 1960-Jahren. Das von der Straße her nicht einsehbare Areal hinter dem Wohnhaus gilt als gut erhaltenes Zeugnis für die gartenkünstlerische Gestaltung des Landschaftsgartens im Rheinland.