Inklusion in Erkrath Funkklingel soll Einkaufen barrierefreier machen

Das Team der städtischen Wirtschaftsförderung möchte sich damit in Zusammenarbeit mit der Caritas bei der Förderaktion „#1Barriereweniger“ der Aktion Mensch bewerben. Kommt die Förderung zustande, wird vor den Geschäftsräumen der teilnehmenden Betriebe je eine leicht zugängliche Funkklingel auf einer Informationstafel installiert, mit der mobilitätseingeschränkte Personen Mitarbeitende in den Betrieben unkompliziert erreichen können, um vor Ort bedient zu werden oder Hilfe beim Zugang ins Geschäft zu erhalten. „Wir möchten die Erkrather Zentren für alle Menschen erlebbar machen. Ein barrierefreier Zugang hilft den Gewerbetreibenden, fördert die Inklusion und macht das Leben in Erkrath unbeschwerter“, sagt Katharina Salzburg, Citymanagerin bei der Stadt Erkrath. Unternehmen können sich bis zum 8. Februar unverbindlich und kostenfrei an die Erkrather Wirtschaftsförderung wenden.