Anschauen geht jetzt schon Fundbüro versteigert erstmals online

Die Auktionen folgen dem Count-Down-Prinzip: Über die Laufzeit der Versteigerung fällt der Kaufpreis in regelmäßigen Abständen vom Startpreis bis zum Mindestverkaufspreis. Bieterinnen können zum aktuell angezeigten Kaufpreis ein Gebot abgeben oder andere überbieten. Erreicht der fallende Kaufpreis dabei das Höchstgebot, erfolgt automatisch der Zuschlag an den Höchstbietenden. Die Sachen werden im abgegebenen Zustand angeboten, sie werden vorab nicht ihre Funktionalität hin überprüft. Handys und Uhren könnten defekt sein. Die Höchstbietenden erhalten anschließend eine Kaufbestätigung mit den Infos zur Abholung der Ware. Die ersteigerten Fundsachen müssen zeitnah im Bürgerbüro am Hochdahler Markt 10 abgeholt werden. Ein Versand ist nicht möglich.