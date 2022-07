Ansturm auf Heizungsalternativen : Fuhrhalterei hat derzeit kein Kaminholz mehr vorrätig

Erkrath Wegen der drohenden Gaskrise haben sich offenbar viele Kunden bereits in großem Stil mit Kaminholz bevorratet, um unabhängiger zu werden. Ein Datum für den Nachschub steht aber schon.

Die Erkrather Fuhrhalterei Stertenbrink ist ein zuverlässiger Lieferant für Kaminholz, mit dem es in Herbst und Winter gemütlich warm werden soll in den Wohnstuben, sofern man Kaminbesitzer ist. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Wegen der drohenden Gaskrise haben sich offenbar viele Kunden bereits in großem Stil mit Kaminholz bevorratet, um unabhängiger zu werden – und die Fuhrmeisterei informiert daher über eine automatische Ansage, aktuell kein Holz mehr zur Verfügung zu haben. Sie sei aber derzeit dabei, die Produktion verstärkt voranzutreiben. „Aufgrund der enorm starken Nachfrage haben wir uns entschlossen, zum jetzigen Zeitpunkt zunächst neue Ware zu produzieren. Zurzeit können wir deswegen keine weiteren Bestellungen entgegennehmen. Die Bestellannahme startet erst wieder ab dem 19. 9. 2022 “, heißt es in der automatischen Rückantwort auf Anfragen per E-Mail. Das Holz stammt laut Fuhrhalterei aus zertifizierten Wäldern der Region und wird mit den betriebseigenen Ardenner Kaltblütern behutsam eingesammelt. Auf dem Hof wird es anschließend vorgetrocknet und dann ofenfertig im Kreis Mettmann und im Raum Düsseldorf ausgeliefert – wenn es denn vorrätig ist.