Ausstellung in Hochdahl Wie Schüler und Berufe zueinander finden

Idee, Wege und Wirklichkeit haben Schüler der Klassen 9 und 10 der Hauptschule in einer Ausstellung in der Stadtbücherei Hochdahl dokumentiert, jeder mit einem eigenen kleinen Plakat und alles individuell dekoriert und ausgeschmückt. Es gibt klare Erfolgsgeschichten wie die von Seweryn, der sich nach einem Erzieher-Praktikum im vergangenen Jahr nun bei einem Zahnarzt umschauen durfte und sozusagen vom Fleck weg als Azubi angestellt wurde. Den entsprechenden Vertrag hat er schon in der Tasche, am 1. August geht es für ihn in einer Hochdahler Praxis los – und er ist ziemlich happy damit.