Brauchtum in Erkrath Fünf Tage Schützen- und Volksfest feiern

Am Freitag findet nachmittags ab 14.30 Uhr das Prinzen- und Königsschießen der Bruderschaft statt, um die neuen Majestäten zu ermitteln. Nach dem Schießen startet der große Festumzug durch Erkrath mit Blaskapellen und Tambourcorps, samt Präsentation der neuen Majestäten, dem großen Zapfenstreich sowie dem historischen Fahnenschwenken am Pfarrhaus in Erkrath. Danach geht es wieder ins Festzelt, wo mit DJ Thorsten Classe und DJ Lutz gefeiert werden soll.