Gefahr für Hunde: Erkrath: Fuchs mit Staupe infiziert

Erkrath (hup) Im Kreis Mettmann geht die Staupe um. Donnerstag wurde auch in Erkrath ein infiziertes Tier gefunden: Anwohner hatten im Vorgarten eines Grundstücks an der Ottostraße einen noch lebenden Fuchs entdeckt, der sich aber kaum noch bewegen konnte.

Sie riefen daraufhin das Ordnungsamt an, das wiederum den für das Gebiet zuständigen Jagdaufseher des Kreises Mettmann, Winfried Edelmann, alarmierte. „Der Fuchs hatte bereits neuralgische Ausfälle, er zeigte die typischen Staupesymptome“, sagte Edelmann im Gespräch mit der RP.

Er appelliert besonders an Hundebesitzer, ihre Tiere von Füchsen fernzuhalten. „Hauptüberträger der Staupe sind Kot und Speichel“, warnt Edelmann, der auch davon abrät, Hunde oder Katzen unter freiem Himmel zu füttern und beispielsweise im Vorgarten einen Futternapf aufzustellen. „Katzen sind zwar nicht betroffen, aber wenn ein Fuchs an ihrem Futter war und der Hund sich nachher über das Futter hermacht, stellt das auch eine Gefahr dar“, erklärt Edelmann.

Laut Daniela Hitzemann, Pressesprecherin im Kreis Mettmann, ist Staupe nicht ungewöhnlich und auch kein Grund zur Panik. „Staupe gibt es immer“, sagt sie. Man habe sie diesmal bei einem turnusmäßigen Tollwut-Monitoring im Kreis mit untersucht und in der Tat drei Füchse gefunden, die am Staupe-Virus gestorben sind, und zwar in Heiligenhaus, Ratingen und Haan.