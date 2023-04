Integration in Erkrath Frischer Wind für die Flüchtlingsberatung

Sie ist nicht neu, die Sprechstunde der Flüchtlingsberatung in Erkrath, die von der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf Mettmann angeboten wird. „Während der Corona-Zeit musste sie jedoch erst einmal geschlossen werden“, erzählt Ann-Catrin Schimanksi. Die Sozialpädagogin kam 2020 zur Migrationsberatung der Diakonie, einem Angebot, das sich an alle richtet, die bereits seit Längerem in Deutschland leben oder hier mit Migrationshintergrund geboren wurden.