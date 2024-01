Erkrath Frischer Wind bei den Hochdahler Chören

Wer die Chöre und ihre neue Leiterin einmal live erleben möchte – der Neujahrsempfang war ja lediglich für geladene Gäste – hat dazu im neuen Jahr mehrere Gelegenheiten. Eine Möglichkeit ist das Sängerfest zu Christi Himmelfahrt am 9. Mai im Lokschuppen, das kostenfrei besucht werden kann. Am 24. und 25. August werden die Sängerinnen und Sänger das Trillser Straßenfest mit gestalten. Im November steht dann das Hauptkonzert der Chöre in der Stadthalle an der Neanderstraße an. Wer Lust aufs Mitsingen bekommt (siehe Infokasten), kann sich für Probenbesuche anmelden und gerne auch über einen längeren Schnupperzeitraum herausfinden, ob er/sie längerfristig mitsingen möchte, unterstreichen die Chormitglieder.