Veranstaltung in Erkrath Freundeskreis gibt Flüchtlingen eine Bühne

Die Helfer begleiten, beraten und unterstützen geflüchtete Menschen mittlerweile im Umfang einer städtischen Vollzeitkraft, wie der Vorsitzende Dieter Thelen jüngst berichtete: „Jede Woche kommen neue Menschen zu uns, die beraten werden möchten. Es werden immer mehr.“ Allein im Januar hat es bei „Hand in Hand“ demnach 181 Beratungen gegeben, im Januar vergangenen Jahres waren es noch 80. Kein Wunder, dass der Verein laufend Unterstützung sucht für seine wichtige Arbeit. Nun laden die Aktiven zu einer besonderen Veranstaltung in die Stadthalle ein. Angekündigt ist ein Abend voller Musik, Diskussion und vor allem die Premiere der vom Freundeskreis produzierten Dokumentation „Stimmen der Geflüchteten“. Die Veranstaltung ist Teil des von der Uno-Flüchtlingshilfe geförderten Projekts „Wir halten zusammen, Wir kommen gemeinsam an“, ein Projekt zur Förderung der Integration und Solidarität in Erkrath. Titel ist „Träum das mal nach. Was die Menschen im Krieg und auf der Flucht erlebt haben.“ Zu sehen und zu hören ist das alles am Samstag, 13. Mai, ab 19 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße. Mitwirkende sind ein Ensemble der Düsseldorfer Symphoniker, der Erkrather Chor Vocal Delight und die beiden bildenden Künstler Kasem Al Nablsi und Mehrad Rashidi. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Arbeit des Freundeskreises für Flüchtlinge wird gebeten. Anmeldung über www.fkfe.de, Telefon 0177 1431269 oder E-Mail an lyralyn.helling@fkfe.de.