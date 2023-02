Kreativität in Erkrath Freizeitspaß mit neuem Töpfer-Angebot

(RP/hup) Die Freizeitspaß-Angebote erfreuen sich auch in diesem Jahr bereits vor dem eigentlichen Ferienprogramm großer Beliebtheit, meldet die Stadtverwaltung. Nun können junge Erkrather zwischen sechs und zwölf Jahre ein weiteres Angebot der Reihe in Anspruch nehmen: Ab dem 10. März wird in einem Workshop mit dem Titel „Meine Welt in Ton“ an drei aufeinander folgenden Freitagen jeweils von 16 bis 18.30 Uhr im Werkraum der Grundschule Millrath, Schulstraße 20 in Hochdahl, der Umgang mit dem Werkstoff Ton vermittelt. Gefertigt werden dann Tiere aller Art, Fische und Quallen, Katzen oder Hunde oder auch – passend zu Ostern – Hasen und Küken. Die Teilnehmenden lernen verschiedene Techniken kennen, um Fantasie und Gestaltungsfreude freien Lauf lassen zu können. Die Tongeschöpfe werden nicht nur aus dem Rohmaterial geformt und gebrannt, sondern im Anschluss auch noch mit Farbglasuren gestaltet. „Der Kursus lässt zudem genügend Zeit für freies Experimentieren mit dem Material“, heißt es von der Stadt. Die Teilnahme kostet 20 Euro plus 8 Euro für das Material. Neben einem Geschirrhandtuch und alter Kleidung sollten die Teilnehmer ein Glas und eine Plastiktüte mitbringen. Weitere Informationen rund um den Erkrather Freizeitspaß sowie das Online-Anmeldeformular gibt es im Internet unter www.erkrath.de/freizeitspass. Rückfragen sind unter Telefon 0211 2407-5107 sowie per E-Mail an die Adresse freizeitspass@erkrath.de möglich. In dem „Freizeitspaß“-Programm bündelt die Stadtverwaltung ihre Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Erkrath. Dabei organisiert der Fachbereich Jugend gemeinsam mit lokalen Vereinen und Institutionen sportliche Aktionen, Kreativkurse und Ausflüge.