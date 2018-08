Erkrath: Freiwillige Feuerwehr wirbt mit Image-Film

Erkrath Mit einem neuen Imagefilm wirbt die Freiwillige Feuerwehr in NRW um Verstärkung. Mitgemacht haben auch zwei Männer und zwei Frauen aus Erkrath.

Wo? Löschzug Alt-Erkrath: donnerstags um 19 Uhr am Gerätehaus des Löschzuges an der Ludenberger Straße 8 Löschzüge Millrath und Trills: donnerstags um 19 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache an der Schimmelbuschstraße. Oder sich bei Markus Steinacker unter Telefon: 02104 / 3031-151 oder per E-Mail: markus.steinacker@feuerwehrerkrath.de melden.

Zurzeit haben die 369 Freiwilligen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen mehr als 87.000 aktive Mitglieder. In Erkrath sind es 122 in den Löschzügen Alt-Erkrath, Millrath und Trills, davon 107 Männer und 15 Frauen. „Ich bin über meinen Nachbarn zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen und dort hängengeblieben“, gesteht Daniel Nitschke und das seit rund sechs Jahren. Er wolle einfach Gutes tun.

Besonders spannend an den zweitägigen Dreharbeiten, die in Wetter an der Ruhr und bei der Berufsfeuerwehr in Dortmund stattfanden, war für die vier Erkrather, wie aus dem Nichts ein Film entstehen konnte. Für die Szene, in der ein Baum durchsägt wurde, musste zum Beispiel ein Nadel- zu einem Laubbaum umfunktioniert werden. „Kurzerhand wurden die Nadeln entfernt und Äste mit Blättern angeklebt“, erzählt Oberbrandmeister und Gruppenführer Bambrowicz. „Wir haben auf jedes Detail geachtet.“ Am schlimmsten hingegen seien die ständigen Wiederholungen für eine Szene gewesen. Das sei schon etwas anders als in der Realität.