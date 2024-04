Gerichtsreportage Freispruch im Erkrather Stalking-Prozess

Sie zeigt ihn wegen Stalkings an. Er sieht sich als Opfer einer „toxischen Beziehung“ und gründet eine Selbsthilfegruppe. Nun sahen sich eine Erkratherin und ihr Ex-Partner vor Gericht wieder und dort musste nun vor allem eine Frage geklärt werden: War es Stalking, also im juristischen Sinne eine Nachstellung, mit strafrechtlichen Konsequenzen für den Angeklagten? Oder ist hier eher ein „Rosenkrieg“ aus dem Ruder gelaufen, mit dem sich üblicherweise Familiengerichte befassen. Nun hat es in der Sache ein Urteil gegeben: Der Angeklagte wurde vom Vorwurf der Nachstellung freigesprochen.