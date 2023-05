Freizeitvergnügen in Erkrath Freibad im Neanderbad startet bald

Um in die Freibadsaison zu starten, mussten weitere Arbeiten erledigt werden: Spielgeräte montieren und überprüfen, Rasen mähen, Beachvolleyballfeld aufbereiten, Sandkasten befüllen, Bänke, Liegen und Sonnenschirme aufbauen, Mülleimer aufstellen und vieles mehr. Das 25-Meter-Außenbecken wird nur an Tagen mit einer zu erwartenden Höchsttemperatur von über 20 Grad Celsius geöffnet. „Unsere Abdeckplane für das Außenbecken reduziert den Energieeinsatz und macht unser heute schon klimaneutrales Bad noch umweltfreundlicher“, erklärt Kevin Bechmann. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, ist das Bad übrigens von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag, 27. Mai, gibt es zur Saisoneröffnung eine Pfingst-Pool-Party von 13 bis 18 Uhr. An Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet.