Bildung in Erkrath Frauenforum „FrauKe“ würdigt mutige Aktivistin

Mutige Frauen mit Vorbildfunktion würdigt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Annegret Pollmann regelmäßig im Frauenforum „FrauKe“ im Frankenheim Saal im Kaiserhof, Bahnstraße 4 in Alt-Erkrath. Am Mittwoch, 10. Mai, 19 Uhr, gibt es dort einen Vortrag über die pakistanische Bildungsaktivistin Malala Yousafzai. Sie wurde 1997 in Pakistan geboren, einem Land, in dem Mädchen und Frauen ebenso gravierend diskriminiert werden, wie in den angrenzenden Ländern Afghanistan und dem Iran. Bereits mit elf Jahren begann sie, selbstbewusst erzogen, ein Blog-Tagebuch über die Gewalttaten der Taliban zu führen, die drei Jahre später ein Attentat auf sie verübten. Nachdem sie dieses sehr schwer verletzt überlebte, hielt Malala an ihrem 16. Geburtstag eine Rede vor den Vereinten Nationen und erhielt 2014 als jüngste Preisträgerin der Geschichte den Friedensnobelpreis. Bis heute ist sie eine wichtige Unterstützerin für all jene mutigen Frauen und Männer in Afghanistan und im Iran, die unter Lebensgefahr für Freiheit und gegen Unterdrückung kämpfen.