Tödlicher Unfall in Erkrath : Frau prallt mit Auto vor Baum und stirbt

Tödlicher Unfall in Erkrath

Erkrath Auf der Hochdahler Straße in Erkrath gab es Sonntagmittag einen tödlichen Autounfall. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Eine 55-jährige Frau ist am Sonntagmittag bei einem Autounfall auf der Hochdahler Straße in Erkrath getötet worden. Die Erkratherin war mit ihrem Skoda Fabia in Richtung Hochdahl unterwegs. Nach der Autobahnüberführung kam sie aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.